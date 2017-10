Ugeavisen og valg

Jeg vil bestræbe mig på at dække valgkampen grundigt, men kan naturligvis ikke love, at alt kommer med.

Jeg vil derfor vægte de aktiviteter, møder, læserbreve og portrætter, der kommer tættest muligt på ugeavisen Karups lokalområde.

I den kommende tid vil jeg stille skarpt på de spidskandidater, der er opstillet i kommunen, og sætte fokus på de super lokale kandidater fra vores område.

Læserbreve

Jeg venter også, at der kommer en del læserbreve, og har opstillet følgende retningslinjer:

Skriv dem i word og send den på mail til pij@ugeavisenkarup.dk

Medsend et portrætfoto i JPG i passende størrelse.

Læserbrevets længde må af hensyn til debattens mangfoldighed maks være en halv A4 side i word svarende til cirka 300 ord.

For lange læserbreve vil ikke blive returneret men bringes dog på vores netavis sammen med de øvrige indslag.

Vi opfordrer til, at man skriver om holdninger og konkrete ting ikke kun at anbefale at stemme på en bestemt kandidat.

Vi vil forbeholde os retten til at afvise læserbreve i den sidste avis op til valget, hvis de retter angreb mod andre da de ikke har mulighed for at svare igen.

Med håbet om en god valgkamp!