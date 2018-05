Ugeavis med nye tiltag

For tusindvis af mennesker i vores område er Ugeavisen Karup en kær ven, som uge efter uge fortæller om gode tilbud, nye tendenser, arrangementer og i det hele taget orienterer om de både store og små begivenheder, der kitter lokalområdet sammen og skaber følelsen af at høre til.

Ugeavisen Karup er derfor en vigtig informationskilde, og det er baggrunden for, at vi nu relancerer din lokale ugeavis og fremover præsenterer den i et nyt, friskere layout og med endnu mere lokalt indhold.

- I en tid hvor nyhedsstrømmen aldrig har været større, vælger vi at lægge endnu mere vægt på det lokale stof. Det bliver vigtigere og vigtigere for folk at vide noget om det, der sker helt tæt på dem, og det finder de i ugeaviserne. Derfor giver det god mening, at vi som et lokalt, midtjysk bladhus styrker den del af vores udgivervirksomhed, forklarer adm. dir. og ansvarshavende chefredaktør i Mediehusene Midtjylland, Alex Nielsen, der udgiver Ugeavisen Karup.

Inspiration og underholdning

Ugeavisen Karup styrkes på en række centrale områder, forklarer redaktør Pia B. Jakobsen, der har det daglige ansvar for indholdet i avisen.

- Et af de nye tiltag er ugens tip til enten biografen eller den gode bog, som man kan slappe af med. Desuden kommer der en underholdningsdel med krydsord, så du også kan finde et lille frikvarter i din ugeavis, siger Pia B. Jakobsen.

Et er indholdet, noget andet er indpakningen. Også den får en markant opdatering.

- Selve det grafiske layout er måske ikke noget, læserne tænker så meget over. Men vi ændrer på formen og lancerer den nye Ugeavisen Karup i et mere overskueligt layout, der gerne skulle øge læselysten og brugsværdien og gøre det nemmere for læserne at finde rundt i deres lokale ugeavis, lyder det fra Pia B. Jakobsen.