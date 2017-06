Udvikling i landområderne

VALGKAMP - Jeg er ikke tilfreds med den ulighed der er mellem land og by, når det gælder om at få kreditforeningslån til ejendomme, fortalte Gregers Laigaard, og det ville han gerne have en snak med de to andre politikere om. Snakken foregik i den gamle krostue over en æggekage.

Der var bred enighed om symptomerne, men derfra og til at finde den rigtige medicin, og få et flertal for det, er der et godt stykke, men alle tre var enige, om at der skal arbejdes videre med at få udjævnet forskellene.

- Man er godt på vej med flere lovændringer, fortalte Kristian Pihl Lorentzen. Han håber, at det følges op af en bedre vilje fra banker og kreditforeninger til at give lån.

Debatmøde

- Det er meningen at der i efteråret skal laves et debat- og infomøde omkring problematikken for lånemuligheder i lokalsamfundene. Her skal erhvervsministeren, folk fra kreditsektoren, medier og en speaker til at stille de kritiske spørgsmål, samt alle Danmarks græsrodsbevægelser, som støtter op om lokalsamfund og decentralisering inviteres, fortæller Gregers. Gregers har allerede talt med Lone Kastberg, der er formand for Landdistriktsrådet i Viborg Kommune.

- Hun er med på at der skal laves et møde, og hun er blevet torveholder på projektet sammen med resten af bestyrelsen, fortæller Gregers.

Han mener, at det kunne være godt hvis mødet kunne være med til at give fælles fodslag i landområderne.

Få penge

Der er efter Gregers mening for få penge til udvikling af landområderne. Det betyder at lokalsamfundene slås om den minimale byfornyelsespulje på få millioner der hvert år udloddes.

- Det er et smart Hold kæft bolche som vi i lokalsamfundene lader os narre af og herved bliver hinandens konkurrenter, konstaterer Gregers.

Rundtur

Efter snak og spisning, gik man en tur i Morten Korch Museet, og besøgte Svensker-huset, som i dag danner rammen om kartoffeltyskernes historie.

- Kartoflen fik sit gennembrud her i området, og det er stadig den mest udbredte spise i Danmark, derfor burde der laves en udstilling om kartoflens historie, og dens mange anvendelsesmuligheder, forklarede Gregers, der både bor lige midt i området, hvor kartoflen først blev dyrket i Danmark og tæt ved Karup Kartoffelmelfabrik, så der er mindst to gode grunde til at lave en udstilling netop i Grønhøj.

Man er fra regeringens side ligeledes bange for at give statslån, som i gamle dage, da man mener, det vil give anledning til, at banker og kreditforeningerne vælger at fralægge sig ethvert ansvar til at give lån til lokalområderne.

Jeg har hørt, at nogle banker godt vil give lån til huse på 500.000 kr i lokalsamfundene. Men de vil til gengæld have seks procent i rente og vækstfonden og private udlånere vil have otte ti procent.

Det er bare ikke iorden.