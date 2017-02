Udvikling af ny kulturstrategi i Viborg Kommune

KULTURMØDE I efteråret igangsatte Kultur- og Fritidsudvalget en proces med henblik på at udvikle en ny kulturstrategi, der skal udgøre fundamentet under udvalgets politiske arbejde, gældende fra i år til og med 2020.

Kultur- og Fritidsudvalget har ønsket, at alle borgere og interessenter har haft mulighed for at komme til orde i processen frem mod vedtagelsen af en ny kulturstrategi.

Kulturstrategien består af tre dele: Kulturpolitiske indsatser og temaer, der indeholder visioner og større anlægsprojekter samt overordnet tematisering og kendetegn ved kulturen i kommunen. Kulturpolitisk tematisering og handleplan, indeholdende en overordnet disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets fokusområder fra 2017 til 2020. Den sidste del er Kulturpolitiske værdier, indeholdende klangbund for indsatserne og handleplanen.

Et nyt kulturpolitisk indhold blev skudt i gang i starten af november med et borgermøde i Viborg, hvor alle kunne give deres mening til kende omkring de fastlagte værdier og deres øvrige mening. Disse indsamlede forslag og holdninger blev samlet sammen af Forvaltningen. Efterfølgende blev der åbnet op for en høringsformular på kommunens hjemmeside. Her ses alle input og forslag. I starten af januar blev afholdt endnu et borgermøde, hvor et reviderede udkast til en kulturstrategi blev præsenteret. Herefter var der mulighed for indsendelse af kommentarer frem til den 23. januar i år.

Kulturelt samråd i Karup

I uge 3 blev der så afholdt et kulturelt samråd i Jethallen i Karup med det formål, at udveksle holdninger og sende et høringssvar til kommunens kulturstrategi. På mødet deltog Pia Dohn og Martin Ditlevsen, som repræsentanter for Karup Kultur- og Forsamlingshus, Ole Aagaard fra Karup Handelsforening og Onsdagsklubben, Claus Christiansen fra Lokalhistorisk Arkiv, Peter Skovmoes Nielsen som repræsentant for Viborg Landsbysammenslutning og Anders Bertel, socialdemokrat og medlem af Viborg Byråd.

Karup Bibliotek

En af de store samtaleemner blev Karup Bibliotek, som skal flyttes. Kommunen ønsker det flyttet til en anden del af byen, hvor der bor flere mennesker. Men i det området kommunen peger på, det gamle rådhus, bor kun 10 procent af borgerne i byen. Der blev diskuteret, om det var en skjult dagsorden og en dårlig undskyldning for at komme af med biblioteksbygningen. Skovmoes mente, at Forvaltningen kører sagen hen over hovedet på byen og dens borgere. Man er opmærksom på problematikken om, at der ingen borgerindflydelse er på flytningen af biblioteket, som der er på andre offentlige institutioner. Martin mente ikke, at et nyt bibliotek på rådhuset ville blive brugt. Anders oplyste, at Kulturudvalget ingen interesse har i at flytte biblioteket til et sted, hvor ingen vil komme.

Martin fortalte, at det nuværende bibliotek, ifølge kulturchef Steen Lindegård, har for meget plads, er for dyr at varme op og vedligeholde. Størrelsen på biblioteket og overvågning af stedet er ikke foreneligt. Derfor mente Martin, at borgere fra lokalsamfundet måske har ideer til, hvad stedet kan bruges til.

En placering i det gamle rådhus er ikke en god løsning ifølge flere af deltagerne.

Lokalhistorisk Arkiv

Claus er og har gennem en længere periode været kontaktperson vedrørende flytning af Lokalhistorisk Arkiv i Karup. Han fortalte, at der er lavet budgetoverslag og beregninger til kæmnerbolig på Vallerbækvej og på det tidligere rådhus, hvor Falck holder til i dag. Her har Falck kontrakt til 2019. Placering af arkivet på biblioteket og skolen har også været drøftet, men en ny placering af arkivet er endnu ikke fastlagt. Dog ligger det fast, at beslutningen skal træffes inden udgangen af dette første halve år. Desuden ligger det fast, at den nuværende bygning, som arkivet holder til i, skal rives ned og pladsen skal skolen anvende til legeplads.

Anden snak

Ole mente, at placeringen af tingene i byen ikke er så vigtigt, men det vigtigste er, at det forbliver i byen, samt at der bliver lavet en plan, som byens borgere står sammen om, og at kræfterne bruges på det, som kan gennemføres. Andre mente, at de offentlige ting, skal placeres i bymidten af hensyn til butikkernes handel.

Anders mente, at den bygningsmasse, som findes i byen, skal udnyttes, samt at borgerinddragelse er vigtigt, så der ikke laves noget, der ikke bliver brugt.

Det blev slutteligt aftalt, at Martin laver et høringssvar til Viborg Kulturstrategi.

Det forventes at Kultur- og Fritidsudvalget vedtager den ny kulturstrategi i løbet af vinteren 2017.