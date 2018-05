Udstilling med familiebilleder på Karup bibliotek

I maj måned udstiller Arkivet i Karup et udvalg af billeder med lokale familier fra sidst i 1800-tallet og 100 år frem. Der er både familier med børn og ægtepar, hvis børn for længst er fløjet fra reden, fortæller Inger Merstrand fra Lokalhistorisk Arkiv. De fleste af billederne er fra Karupområdet, men der er også billeder fra andre af egnens småbyer. Her er fotos fra fester som dåb, bryllupper og fødselsdage, men også fotos fra hverdagssituationer som f.eks. bagermester Sørensen med kone og børn, som hjælpes ad med at bage småkager, og familien Bruner i Havredal, der er i gang med høstarbejdet.

Billederne er udstillet i kronologisk orden og viser, hvordan fotografiet har udviklet sig fra opstillede billeder, hvor de portrætterede ikke måtte bevæge sig under fotograferingen, og frem til nutiden, hvor alle kan tage situationsbilleder. Det er en kolossal udvikling fra en tid, hvor kun professionelle fotografer ejede et fotografiapparat, og frem til i dag, hvor flertallet har en mobiltelefon med indbygget kamera, så de selv kan tage billeder og oven i købet se dem med det samme - modsat tidligere, hvor billedet først kunne afhentes hos fotografen i løbet af et stykke tid.

Fra dengang et fåtal havde råd til at blive fotograferet

Sidst i 1800-tallet havde de færreste i de fattige hedeegne råd til at blive fotograferet. I heldigste fald tog en omrejsende fotograf et billede af dem foran ejendommen. Så blev hele familien stillet op til fotografering sammen med eventuelle dyr og tjenestefolk, som nogle af de udstillede billeder viser. De mest velstillede blev fotograferet i et atelier i Viborg eller i Herning, men det var et fåtal. Helt op i 1980erne var der adskillige gamle mennesker, som ikke havde et billede af sig selv som barn. Medmindre det var så heldigt, at de var med på et skolebillede. Men selv om de var med, var det langt fra sikkert, at forældrene havde haft råd til at købe billedet, og desuden kunne der være en del år imellem, at især børnene på de små skoler blev fotograferede.