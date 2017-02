Udskiftning af tag gav fund af kors

KIRKE Da håndværkere i midten af oktober pillede Frederiks Kirkes gamle tag af, fandt de resterne af et cirka 75 cm højt kors, under taget, i den sokkel, tagspærene var fastgjort til og i ende-gavlen modsat kirketårnet.

- Vi var ikke klar over, at der havde været et kors, og vi har forgæves forsøgt at finde ud af, hvor gammelt korset er. Nu har vi retableret korset. Det andet kors ved klokkekammen, som er lidt større, har vi udskiftet, så de to kors ser ens ud, fortæller bestyrelsesmedlem i Frederiks Sogns Menighedsråd, Svend Erik Christensen.

Nyt tag

Det har været en lang proces at få udskiftet taget på kirken. I august var opgaven ude i licitation. Selve byggeprocessen startede i midten af oktober og er blevet færdig i denne uge.

- Hele processen er blevet forskudt en måned på grund af kirkelige handlinger og vejrlig. I byggeperioden har der været mange begravelser og bisættelser, hvor håndværkerne ikke har kunnet arbejde, siger Svend Erik og fortsætter:

- Det var tiltrængt med et nyt tag. Gennem tiden har håndværkere understrøget tagstenene og lagt nye tagsten på, når gamle er blæst af. Det har ikke været muligt at skaffe samme tagsten, som de gamle, så de nye, røde tagsten er samme slags som de øvrige bygningers tagsten.

Under de nye tagsten, er lagt vandfaste plader, derefter pap, inden der er kommet nye lægter og tagsten på. Desuden er gesimserne udbedret og rådne bjælker i tagrummet skiftet.

- Fordelen ved denne tagkonstruktion er, at man ikke med jævne mellemrum skal understryge taget. Mange har spurgt, om taget ikke snart var færdigt. Selv har jeg ikke været så bekymret for kirken, fordi taget allerede blev helt tæt, da tagpladerne blev lagt.

Regningen løber op i godt én million kroner.

Det har ikke været muligt for det lokale menighedsråd at finde frem til alderen på det gamle tag.

- Gennem tiderne har håndværkere indgraverede oplysninger i kirken. Et sted står fx årstallet 1868, og et andet sted har Tage Jørgensen fra Frederiks indgraveret, på et træspær, noget i retningen af: Understrøget tag og reparation 1968, slutter Svend Erik.

Den gamle kirkebog blev opbevaret i præstegården, som nedbrændte i 1849. Det var det eneste eksemplar af kirkebogen fra årene 1787 til 1813, så der mangles oplysninger om begge sogne fra denne periode. (Kilde: Lokalhistorisk Arkiv i Karup)