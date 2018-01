Udenlandstur og Ghana aften

Det handler om at give eleverne en på opleveren, fortæller Charlotte Stou, viceforstander på Hald Ege Efterskole. Men også langt mere end det. Vi vil gerne i alt, hvad vi laver trække eleverne hen til steder, de ikke kan komme på egen hånd, og som gør dem til større og måske endda bedre mennesker. Vi har derfor allieret os med Ghana Venskab i Århus og støtter herigennem et projekt i det nordlige Ghana, der hedder School for life. Vi besøger projektet, de ghanesiske skolebørn og hører, hvordan det giver ghanesiske forældre mulighed for at sende deres børn i skole.

Eleverne får også lov til at hilse ærbødigt på den lokale høvding, som holder en lille tale for dem og viser dem, hvordan han bor i små hytter med sine mange koner.

Turen arrangeres i tæt samarbejde med Ghana Venskabsgrupperne i Århus.

En øjenåbner

Turen er i den grad en øjenåbner for eleverne. De ser en helt anden verden med helt andre forudsætninger og muligheder. Og de ser også, at selvom vi lever forskelligt rundt omkring på kloden, så har vi alle de samme længsler og drømme.

Det passer godt ind med Hald Ege Efterskoles værdier, fortæller Charlotte. Vi vil gerne bidrage til det store fællesskab, og vi vil gerne styrke elevernes kreativitet og ansvarlighed.

Logistik

Efterskolen tager afsted med alle 195 elever, så der er en del logistik i at få forløbet til at foregå så gelinde som muligt. Eleverne er derfor delt op i to hold, der tager afsted med fire dages mellemrum. På den ti dage lange rejse mødes alle elever på en tankstation midt i Ghana, hvor de har en times tid til at udveksle erfaringer, inden de fortsætter videre i hver sin retning. Der skal også besøges ungdomsklubber, nationalparker, et fort på den gamle slavekyst, et fodboldakademi i Accra og meget andet.

Forberedelser og Ghana aften

Inden afgang har eleverne arbejdet med Ghana i mange fag i flere forløb, så de er ordentligt klædt på til mødet med en helt anden kultur. Landet og verdensdelen indgår således i fagene Humanitært Iværksætteri, samfundsfag, historie, engelsk, dansk, kristendom med mere.Den 14. januar inviterer de alle til Ghana aften på skolen. Her kan man blandt andet se billeder, smage ghanesisk mad og høre om, hvordan man kan hjælpe den trejde verden.

Har man bare lyst til at opleve Hald Ege Efterskole og få en personlig rundvisning, så inviterer de selvfølgelig også indenfor til efterskolernes aften.