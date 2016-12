Udbringning af varer fra Frederiks Brugsforening i gamle dage

LOKALHISTORIE Engang kørte købmænd, brugsforeninger, slagtere og bagere hver uge vareture på landet, og inde i byerne kunne man også få bragt varer ud, som regel af en bydreng. Ældre mennesker i Frederiks fortæller, at når der lå sne på vejene for 70 80 år siden, bragte den lokale brugs varer ud i byen på en slæde, trukket af en stor, sort hund. Varerne blev anbragt på slæden i en kasse eller en kurv, hvorefter hunden trak slæden, mens bydrengen gik ved siden af. Her er det en meget lille bydreng, der er klar til at køre ud med varer til julebagningen. Han er så lille, at han kan sidde på slæden sammen med melsækken og kurven med varer. Dengang købte mange en hel sæk mel i december, for der skulle bruges meget mel til julebagningen. Sækken står tilsyneladende ret yderligt, men måske er den blevet bundet fast, efter at billedet er taget. Det er sandsynligvis fra julen 1940, hvor vinteren var lang og streng og begyndte meget tidligt.