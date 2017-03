POLITI Der har natten til onsdag været tyveri fra virksomheden Karup Partners på Vandværksvej i Karup.

Man er kommet ind, muligvis gennem en yderdør, der har været efterladt åbent, hvorefter kontor og køkken er blevet gennemrodet.

Udbyttet blev 40 Euro.

Samme nat har der også været et forsøg på indbrud i et udhus/garage på Nørregade i Frederiks. Her har nogen forsøgt at bryde garageporten op, måske ved at sparke på den.