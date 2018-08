Tyveri af havetrailer og efterfølgende garageindbrud

Tidlig onsdag morgen vækkes en familie på Volden i Skelhøje af støj fra garagen. Det viser sig, at døren til garagen er brudt op, og at der er stjålet en stor Thule cykelholder i original emballage. Familien når netop at se en mørk bil med en trailer, hvorpå kassen med cykelholder ligger, køre væk.

Det viser sig efterfølgende, at traileren samme tidlige morgen var blevet stjålet fra en villa på Lysgaardvej i Skelhøje.

Har du oplysninger, der kan føre til opklaring, hører politiet gerne nærmere.