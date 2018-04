Tyvene har også en fest blå mandag

Gaveregnen til landets konfirmander resulterer ofte i smykker, designertasker, nye smartphones eller andre dyre gadgets. Mange af gaverne skal vises frem med vennerne på Blå Mandag, når dagen markeres i landets forlystelsesparker eller på storstilede shoppetur i de større byer.

Konfirmanderne er dog ikke alene om at fejre Blå Mandag. Den ellers så festlige dag medfører nemlig også en øget risiko for tyveri: De fleste konfirmander kommer hjem fra Blå Mandag med masser af minder om en god dag med vennerne. Men der er desværre også nogle, som ender med en rigtig ærgerlig oplevelse og kommer hjem uden fx den nye smartphone, designertasken eller pungen med kontanter og gavekort.

Ifølge Danmarks Statistik modtog politiet i 2017 i alt 3.819 anmeldelser om tyverier af tasker, tyverier fra tasker, lommer mv. og tricktyverier begået mod unge i alderen 10-19 år.

Hjælp hinanden med at holde øje

Der er heldigvis nogle simple råd, som kan være med til at gøre dagen rigtig sur for tyvene og endnu bedre for konfirmanderne. Det er en rigtig god ide, hvis konfirmanderne færdes i grupper og er opmærksomme på hinandens ejendele, mens de for eksempel prøver forlystelser. For at sikre sig yderligere mod tyveri er det en god id at benytte MobilePay og hævekort i stedet for kontanter. På den måde risikerer konfirmanderne ikke at få stjålet mange penge på en gang. Derudover er det også en fordel at være meget påpasselig med, hvor man har sin nye smartphone, når man ikke lige har den i hånden. Læg den i lommer og tasker, der kan lukkes med lynlåse, for tyvene kigger desværre lige præcis efter de allernyeste modeller og kan ret nemt fiske den op af en sidelomme eller jakkelomme.Råb op, hvis du ser tyven

Skulle uheldet alligevel være ude, og en tyv stjæler den unges smartphone eller taske, skal det anmeldes til politiet, og så dækkes tabet på familiens indboforsikring.

Hvis man opdager, at en tyv er ved at stjæle ting fra ens taske, eller ser, at en tyv er ved at smutte væk, er det vigtigt, at man råber op, så andre omkring n bliver opmærksomme på, hvad der sker og kan hjælpe. Samtidig undgår man, at andre udsættes for det samme. Ring derefter straks til politiet.Tyveri af kontanter og smykker er kun dækket, hvis tyveriet bliver opdaget, mens det sker. Der er ikke dækning for kontanter og smykker, hvis lommetyven ubemærket slipper væk.

Gode råd til konfirmanderne

Gå sammen i grupper

Lav aftaler om skiftevis at holde øje med tasker og poser, mens andre fx prøver forlystelser

Gå ikke med store kontantbeløb. Benyt i stedet hævekort, MobilePay eller lignende

Hav altid pung og smartphone i en lomme tæt på kroppen eller i tasken i et rum med lynlås

Lad aldrig punge og smartphone ligge fremme på et bord

Er der forældre med på Blå Mandag, kan de oprette en base, hvor konfirmanderne løbende kan lægge deres indkøb. Så er der færre poser mv., de skal have styr på.