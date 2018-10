Tyv stjæler varebil, trailer, plæneklipper og diesel

Tyven har brugt et koben og er kommet ind på et kontor via terassedøren. Kobenet er også brugt til at opbryde døren til lagerhallen.

Der er stjålet en hvid Citron Jumber varebil fra 2006 med registreringsnummeret BF88663 og en påhængsvogn fra 1992 med registreringsnummeret SZ3761.

Sammen med køretøjerne forsvandt 1300 liter diesel samt en plæneklipper af mærket Stiga.