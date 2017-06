Tumult ved Karup Å markedet

KARUP Her var der tilsyneladende opstået tumult mellem et par større grupperinger og det var med til at skabe utryghed ved markedspladsen.

Det fik personalet på Hessellund Søcamping til at tilkalde politiet, som dog kunne kontaterere, at gemytterne var ved at være faldet til ro, da man nåede frem og det blev ikke nødvendigt at gøre yderligere i den sag.