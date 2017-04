Truede billardspiller med en greb

POLITI Det ville den 56-årige imidlertid ikke finde sig i, og han vendte kort tid efter tilbage, denne gang med en greb,som han blandt andet brugte til at smadre en rude ind til billardlokalet med.

Greben blev bagefter også brugt i forbindelse med trusler mod en 50-årig fra Kølvrå, som også befandt sig i Billardklubben. Han følte sig truet af den 56-årige, der udover at fægte med greben også truede den 50-årige med at få nogen til at slå ham ihjel.

Viborg Politi blev tilkaldt og fik gemytterne til ro.

Der venter nu et efterspil for den 56-årige.