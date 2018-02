Trivselspiloternes gå-hold har fået en lille

Det startede for godt et år siden. Fire-seks gåturslystne deltagere mødtes hver tirsdag klokken 10 ved Biblioteket i Karup for at få lidt luft og motion i godt selskab. Turene var på ca. 1 time, og ligeså stille kom flere til. Sidenhen er der udvidet med lignende ture om torsdagen, så der er noget at vælge imellem for dem, der også skal noget andet.

Antallet af deltagere har været støt stigende, så der nu er otte tolv deltagere hver gang. Det er gratis at deltage, og der er hverken tilmelding eller afmelding. Man møder bare op, så ofte man har lyst. Udover frisk luft og motion får vi også en god snak , siger Merete Wrtz, der var initiativtager til aktiviteten. Det er som om, det er lettere at tale sammen på kryds og tværs når man går.

Nogle har givet udtryk for, at ture på 6 – 8 km er lige i overkanten i forhold til, hvad man har fysik til, så fra næste uge starter vi også med gåture på onsdage kl 14, men de varer kun ca. 3 kvarter, og vil være på ca. 3 km, så herefter ser programmet således ud:

Tirsdage kl. 10.00

Vi mødes ved Biblioteket, og aftaler en rute på 6 – 8 km, der varer ca. 1½ time. Den sidste tirsdag i måneden kører vi til et sted uden for Karup. Vi har samkørsel, og har senest været ved Sunds Sø, Ulvedal, Dollerup, Søndre Sø og Nørre Sø i Viborg.

Onsdage kl. 14.00

Vi mødes ved Biblioteket, og aftaler en rute på ca. 3 km, der varer ca. 45 minutter

Torsdage kl. 10.00

Vi mødes ved Biblioteket, og aftaler en rute på 6 – 8 km, der varer ca. 1½ time