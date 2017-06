Trivselspilot på vej

TRIVSELSPILOT Et ønske om at være med til at gøre en forskel og et opslag i Ugeavisen Karup, fik Vera Friis til at melde sig til et kursus i at blive Trivselspilot.

- Vi var seks her fra Karup, der meldte os til kurset, og det var rigtigt godt. Vi var afsted firegange, og hver gang var det fire timer. Vi var sammen med andre fra hele kommunen, og så forskellige ting, og hørte spændende foredrag, fortæller Vera Friis, der blev grebet af de mange muligheder, der var for at være med til at gøre en forskel.

- Det var en smule tankevækkende at se, hvor de forskellige kom fra. Vi var som sagt seks fra Karup, og vi var klart den største gruppe. Fra selve Viborg by, var der kun en eneste person, siger Vera og funderer lidt over, om der ikke er så stort et behov i Viborg, eller om der kan være andre grunde.

Besøgsven

Gennem nogle år har Vera været besøgsven.

- Det har jeg haft det rigtigt godt med. Det er givende at komme tættere på et medmenneske. Det koster også, når en besøgsven falder fra. Så opstår der et tomrum, fortæller Vera, der har et par projekter i tankerne, som hun gerne vil have sat mere gang i.

Skubbehold

Den ene ide er, at få lavet det hun kalder skubbehold. Da jeg var besøgsven, tog jeg min med ud på en tur, når vejret tillod det. Vennen sad i kørestol.

- Det var helt fantastisk, at mærke den forskel det gjorde, at vi kom ud fra de vante ramme, og den ide kunne jeg godt tænke mig, at der blev bygget lidt videre på, fortæller Vera, der gerne vil formidle kontakten mellem en til at skubben og en til at blive skubbet.

Børn og gamle

- Børn kan også være med til at gøre en stor forskel. Jeg har fået en aftale med en dagplejemor, der kommer på Åbrinken en gang om måned med sine børn, fortæller Vera. Det er godt både for børn og gamle. Børnenes livsglæde smitter, og i ikke alt for store doser, så fungerer det bare helt perfekt.

Rickshaw

Andre trivselspiloter er gået i gang med at rejse penge, så man kan købe en rickshaw. Prisen på sådan en cykel nærmer sig 50.000 kroner, men allerede nu har man skaffet næsten halvdelen. Nå cyklen er anskaffet, så er der nogle praktiske ting, der skal falde på plads også, men ellers er ideen, at frivillige skal cykle en tur med gangbesværede, der selv har vanskeligt ved at transportere sig rundt. For uden det at komme ud i naturen, så er det med til at opbygge menneskelige relationer om et konkret projekt, så det bliver en win-win-situation.

Glade mennesker

Undersøgelser viser at glade mennesker, der har gode relationer til andre lever længere en andre, og den udvikling vil trivselspiloterne gerne være med til at puste mere liv i.

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvad man kan arbejde med, og man ser gerne at flere melder sig, for jo flere der er, jo lettere er det at løfte opgaverne.