Tricktyveri i Karup

En 93-årig kvinde på Genvej i Karup blev torsdag eftermiddag udsat for tricktyveri, da en 35-40 årig kvinde pludselig stod i entreen og hævdede, at hun kom fra kommunen, og skulle tilse den ældre dames ben. I køkkenet kigger den falske hjemmehjælper på benet og går igen kort tid efter. Efterfølgende fandt den 93 årige dame ud af, at der manglede en pung fra soveværelset, hvori der lå 4000 kroner.

Den kvindelige tricktyv beskrives som 165 cm høj, almindelig af bygning og med kort mørkt hår. Hun talte med norsk dialekt.