Tricktyveri i Karup

TYVERI Efter en 85 årige kvinde, fra Karup, i går kl. 15.20 havde været inde for at handle i Rema 1000 i Karup, blev hun kontaktet af en kvinde og en mand på parkeringspladsen ved Rema 1000. De stillede sig helt tæt op ad hende, og da de var gået igen, havde hun fået stjålet sin pung.

Et vidne ser, at de to personer sætter sig ind i en ældre, grøn bil og kører fra stedet. Her befinder der sig yderligere tre personer. Bilens reg.nr. er ZX 44 303 og er hjemmehørende på Sjælland.

De to personer beskrives som værende yngre, udlændinge og sigøjnertyper.

Kvinden fik umiddelbart efter spærret sit kort. Det vides ikke, om tyvene nåede at hæve penge på det.

Det oplyser politiet i Viborg.