Tre spørgsmål til lokalkandidat Johnny Andresen (O), Kølvrå

1. Hvad er dine mærkesager for dit lokalområde/ landdistrikterne?

Jeg er fortaler for, at vi passer på vores landsbyer. Jeg så gerne, at vi fik en mere centraliseret politik og betydelig mere selvbestemmelse i lokalområderne. Vi skal have politikken rykket ud på den anden side af Ringvejen. Lokalafgørelser skal være i højsædet og der skal være selvbestemmelse i afgørende sager. Det er nødvendigt for at skabe vækst i områderne.

Viborg kommuner rummer mere end 80 landsbyer. Nogle af dem eksister meget på frivilligt initiativ. Se for eksempel Skelhøje, som selv starter købmand, renoverer forsamlingshus og sådan noget. Det foregår alt sammen, fordi der er ildsjæle og frivillige hænder. Karup er også kendt for et godt samarbejde.

At arbejde i et lokal samfund er en fantastisk fornøjelse, for man kan se og mærke fællesskabet og glæden ved samarbejdet.

Det kræver mere selvbestemmelse. Frivilligheden er der.

Der er blevet delt noget økonomi ud. Fire byer er blevet forskønnet blandt andet Karup, men der er mange andre ønsker, som jeg gerne vil have gennemført. I Karup mangler vi et cafområde, og måske man skulle lave et mere attraktivt udeområde oppe ved kirken. Alhedestien trænger meget til vedligeholdelse i den del, der ligger i Viborg Kommune. I Herning kommune er stien asfalteret og behagelig. Det er et fantastisk sted at cykle. Og så er der vejnettet. Jeg kunne for eksempel godt tænke mig en letbane mellem, Herning, Viborg, Skive og Holstebro.

I forhold til det lokale er det vigtigste for mig at kunne repræsentere borgernes ideer og politik. Man skal være der, hvor borgerne er. Jeg vil gerne som lokalpolitiker fungere som bindeled imellem byråd og lokalområde og holde regelmæssige orienterende møder for borgerne herude.

2. Hvem peger du på som borgmester?

For vores vedkommende i Dansk Folkeparti navngiver vi ikke en borgmesterkandidat på forhånd. I princippet har vi vores egen, nemlig Lone Langballe, men når vi skal forhandle på valgaftenen, er det et spørgsmål om, hvilken indflydelse, vi kan få. Det er det, vi går efter. Vi er selvfølgelig der, hvor vi får mest indflydelse på vores egen politik. Det er et spørgsmål om resultatet af valget. Vi kan altså ikke sætte navn på, hvem vi peger på. I øjeblikket samarbejder vi med venstre i byrådet. Vi har nogle ønsker til nogle udvalgsposter, og måske nogle formandsposter. Det er særligt ældre- og sundhedsudvalget samt social udvalget, som vi er interesserede i. Der er også en viceborgmesterpost. Vi må forhandle ud fra resultatet på valgaftenen.

3. Hvorfor skal man stemme på dig?

Jeg er en repræsentant for lokalområdet. og jeg vil arbejde for den enkelte borger. Jeg vil være opsøgende og talerør til kommunen. Jeg vil være den, der informerer om kommunens planer, økonomiske formåen og andet, der vedrører borgerne. Jeg synes, det er vigtigt, at en lokalpolitiker er synlig alle fire år!