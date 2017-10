Tre spørgsmål til lokalkandidat Jesper Thrige (C), Frederiks

1. Hvad er dine mærkesager for dit lokalområde/ landdistrikterne

Jeg vil arbejde for større synlighed og funktionalitet for landdistrikterne og for en bedre infrastruktur. Kommunen er andet end bare Viborg by. 60 % af kommunens borgere bor udenfor bygrænsen.

Vi kan ikke komme udenom, at vi har brug for Viborg. Det er dyrere at drive lokomotivet end vognene, men passagererne skal jo med! Landsbyerne skal gå sammen og prioritere, hvad de ønsker og så sende et kvalificeret bud for deres område.

Viborg Kommune har et aktivt opland med en masse gode mennesker, der vælger oplandet til.

Tilflyttere og virksomheder skal have at vide, at der er et aktivt opland med masser af stærke kræfter og menneskelige ressourcer.

Derfor er det vigtigt at fortælle de gode historier, - hvorfor er det godt at vælge landsbyerne til! Men der skal også støtte til, så det fortsat er godt at vælge landsbyerne til. Den støtte skal ikke bare være moralsk hver fjerde år lige op til kommunalvalget. Der skal også tildeles midler ud af byen.

Jeg har netop igangsat en konkurrence, hvor man kan vinde en kurv fra Købmanden i Skelhøje. Det er et godt initiativ, når Skelhøje forsøger at bryde prognoserne. Det initiativ vil jeg gerne hylde!

Når jeg siger funktionalitet mener jeg, at det skal fungere at bo i en lille by - også infrastrukturen. Man skal kunne være både barn, ung, voksen og gammel i oplandsbyerne. Det er ikke udvikling at lukke en skole og bygge et plejehjem!

2. Hvem peger du på som borgmester?

Jeg peger på Torsten Nielsen. Han gør det godt. Han har samling på byrådet. Jeg oplever, at alle mulige forskellige politiske overbevisninger kan lide ham og synes, at han er synlig som en kommunal mand. Torsten er kommunens mand. Han har ikke interesse for pludselig at stikke afsted til landspolitik.

3. Hvorfor skal man stemme på dig?

Jeg er jyde. Det er lidt svært at fremhæve sig selv.

Når jeg går ind i politik, så brænder jeg for det! Man vil få en, der vil arbejde for det, jeg lover at arbejde for. Jeg vil tænke oplandet ind i de punkter, der kommer på byrådsmøderne.