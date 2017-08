Tre indbrud i Karup pÃ¥ samme vej

KARUP Indbruddene er formentlig alle sket i løbet af natten til torsdag, hvor der klokken 03.00 indløb en anmeldelse om et indbrud. Her var husets beboer vågnet ved, at en rude i en terrassedør blev knust og han tændte lyset. Det fik gerningsmændene til at tage benene på nakken.

Der er efterfølgende også indløbet meldinger om endnu to indbrud på Elbakken. Det ene sted er man kommet ind i huset ved med en sten at knuse en rude i udestuens skydedør. Nogenlunde samme fremgangsmåde er brugt i den anden villa, som det også gik ud over. Indenfor i huset er gardinerne blevet rullet ned, hvorefter man systematisk er gået rundt i huset.

Begge steder mangler der endnu overblik over, hvad der måtte være blevet stjålet.

De tre indbrud på Elbakken minder meget om en indbrudsbølge, der for 5 dage siden fandt sted i Herning-området.

- Fremgangsmåden er den samme og vi vil gerne opfordre folk til at kontakte os, hvis de ser eller hører noget mistænkeligt i deres kvarter. En fremmed bil, der kører rundt eller andet mistænkeligt. Så ring til os. Måske kan det være afgørende for, at vi får fat i gerningsmændene, lyder opfordringen fra politikomissær Henrik Hansen, Viborg Politi.