Tre dages byfest i Skelhøje

I weekenden stod Skelhøje Borgerforening klar med et tredages byfest program. Det startede fredag med fællesspisning for alle og børnedisko i Kulturhuset, hvor DJ LONG styrede musikken.

Lørdag blev Volden mellem Kulturhuset og byens grønne område spærret af. Aksel Josefsen havde sat en af sine store lastbiler med anhænger midt på vejen, så der var ikke mulighed for yderligere trafik. I stedet benyttede mange både børn og voksne sig af lejligheden til at kravle op og se, hvordan det føltes at køre lastbil. I teltet på det grønne område akkompagnerede Rockstøj med sang og guitar spil det store bagagerumsmarked og salget af øl, pølser og popcorn. Mange børn benyttede sig af muligheden for en ridetur på Nøkkvis islænderheste - nogle endda malet som både tigre og stinkdyr. Lørdag eftermiddag blev der plantet et dansk, et norsk og et svensk æbletræ ved de nordiske tingsten for enden af gletcher torvet. Det var en donation fra Foreningen Norden. Lørdag aften var der lækker mad, musik og fest for de voksne i Kulturhuset.

Søndag formiddag blev alle begivenheder rundet af med gudstjeneste ved Sognepræst Hanne Rytter og efterfølgende sildemadder til alle.

Se flere billeder på ugeavisens hjemmeside og på avisens facebookside.