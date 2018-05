Travlt med konfirmationsfester

Murat Topuz fra Restaurant Pizza og Kebabhouse i Karup fortæller, at han igen i år endnu engang havde stor glæde af at kunne holde konfirmationsfester og servere for årets konfirmander.

Han har igennem de sidste syv år serveret for alle former for selskaber. Restauranten kan servere for og rumme op til 55-60 gæster. Vi er gode til pizza og kebab, men vi kan bestemt også sørge for maden til selskaber. Gæsterne kan eventuelt selv sammensætte en buffet udfra restaurantens selskabsmenuer. Har man andre specielle ønsker, kan man også få dem indblandet i sin festmenu, siger Murat, der i øvrigt havde fornøjelsen af at holde konfirmationsfest tre dage i træk i forbindelse med St. Bededagsferien.

Herudover leverer Murat også selskabsmenuerne ud af huset. Det foregår på den måde, at han leverer een ret af gangen og ikke hele menuen på samme tid. Så kan man holde al maden frisk og velsmagende. Det er en service, som restauranten yder gratis.