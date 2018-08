Traktor stjålet fra maskinhus

I løbet af fredag er der stjålet en kongeblå New Holland traktor med registreringsnummeret JS19371 fra et maskinhus på Vestermarksvej. Traktoren er forsvundet i tidsrummet 12.20-19.15.

Klokken 17.48 har en nabo noteret sig, at traktoren er læsset på en rød lastbil. Naboen oplyser til politiet, at det ikke faldt ham ind, at det kunne dreje sig om tyveri.