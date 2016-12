FÆRDSELSUHELD I torsdags kørte en 32-årig mand fra Viborg i en traktor ad Viborgvej mod vest. I nærheden af Frederiks foretog traktorføreren et venstresving, samtidig med, at en lastbil var ved at overhale ham.

Lastbilen blev ført af en 49-årig mand fra Hammerum.

Der skete kun materiel skade på de to køretøjer. Uheldet gav lidt trafikale problemer.

Det oplyser politiet.