Tirsdag morgen klokken 6.22 kom en 46 årig lastbilchauffør kørende i retning Herning. Da han svinger til højre ad Fallevej, kommer lastbilens anhænger over i modsatte vejbane. En modkørende bilist, en 66-årig kvinde fra Sønder Resen, ramte anhængeren og kom så meget ud af kurs, at hun fortsatte over i en anden bilist, en 27-årig mand fra Viborg, der kørte i retning mod Herning.

Ingen af de involverede kom til skade ved uheldet, og klokken 7.05 blev vejen igen åbnet.