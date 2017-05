CYKELLØB På torsdag, Kristi Himmelfartsdag, afvikler Alhedens Idrætsforenings Motionsudvalg, traditionen tro, Tour de Alheden.

Det er et motionsløb for cyklister, der stort set er kørt ad de samme ruter siden 1978 gennem den smukke midtjyske natur.

Der tilbydes ruter på 6, 12, 22, 43 og 105 km, så der skulle være noget for enhver, om man er til en lille hyggetur med familien eller en lang sveddryppende tur, så der er ingen undskyldning for ikke at pumpe cyklen og få en hyggelig, social og sportslig dag ud af det.

- Vi henstiller til, at alle cykelryttere selvfølgelig overholder færdselsreglerne, og at alle kører med cykelhjelm. Deltagelse er på eget ansvar og vores Fejeblad sørger for, at alle kommer med hjem, fortæller Marianne Døssing til Ugeavisen og siger videre:

- Vi glæder os til at byde såvel cykelentusiaster, som cykleglade motionister og familier velkommen til motion i naturskønne omgivelser.

Alle ruter starter og slutter ved Alhedehallerne på Trehusevej i Frederiks. Der er base i hal 1. Her er der gratis morgenkaffe og mulighed for køb af rundstykker m.m., inden løbet starter. Til frokost kan købes grillede frankfurter.

Der er udtrækning af præmier på startnumre.

Forhånds-tilmeldingen er slut, men man kan melde sig til på dagen. Se mere på www.frederiks-aif.dk