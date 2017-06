Torvet uden navn får navn

NAVNGIVNING Forsamlingstorvet, Banetorvet, Det Gule Torv, Flyvertorvet, Nytorv, Hedetorvet, Willumsen Torv, Post Juuls Plads med flere. Uge-Avisen har modtaget næsten 50 navneforslag til det ny-renoverede navnløse torv ved Karup Kultur- & Forsamlingshus.

Mange af navneforslagene er der blevet argumenteret godt for, så det har været svært for navne-komiteen at beslutte, hvilket navn, der skulle arbejdes videre med. Derfor offentliggjorde formanden for Karup Handelsforening, Dennis Lind Pedersen, på vegne af navne-komiteen, tre mulige navne ved Åben By i Karup den 20. maj: Kulturtorvet, Nytorv og Banetorv.

Nytorv

Siden da har komiteen diskuteret de tre navne grundigt igennem og besluttet at arbejde videre med Nytorv.

Komiteen ansøger nu Teknisk Udvalg i Viborg Kommune om den officielle godkendelse af navnet. I sidste ende er det kommunalbestyrelsen i kommunen, som afgør sagens udfald. Komiteen håber, at torvet får et officielt navn i løbet af 2017.

Navnekomiteen består af en bestyrelsesrepræsentant fra henholdsvis Karup Borger- & Håndværkerforening, Karup Handelsforening, KKIK, Onsdagsklubben og Uge-Avisen.