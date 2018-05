Topmoderne tandklinik i Karup

På fjorten dage er hele klinikken i Karup blevet malet, og alt inventaret er blevet udskiftet.

Nu bydes klienterne indenfor i flotte, lyse lokaler og bliver bænket i nye, bløde, brede tandlægestole.

"Vi vil med investeringen i tandklinikken gerne vise, at vi har i sinde at blive her mange år endnu. Det er vigtigt for os at være en del af lokalsamfundet," siger indehaveren Heine Østergaard.

Personalet er, som det plejer at være. Der er fortsat tre tandlæger og fire klinkassistenter til at klare alt det praktiske arbejde i Karup. Det er altså kun inventaret, der er skiftet. Klinikken har åbent hver dag fra 8-17. "Vi er fortsat klar med den gode service," siger tandlæge Jørn Borup og tilføjer: "Jeg er glad for, at jeg har været så heldig at sælge min klinik til nogle fornuftige mennesker, der vil investere og som ved, at det er vigtigt at holde gang i de mindre lokalsamfund." Jørn selv er nu på en seniorordning. Han arbejder i klinikken tre dage i ugen.