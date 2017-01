Timm Vladimir dommer i kagekonkurrence i Midtjyllands Lufthavn

KAGEKONKURRENCE To kendte navne fra Den store bagedyst, Timm Vladimir og Juliane Dixen, er dommere i en kagekonkurrence, når Midtjyllands Lufthavn bliver navngivet den 5. februar.

- Alle får nu mulighed for at få målt evnerne som amatør-bager, bedømt af dommere på højeste niveau. Midtjyllands Lufthavn inviterer til kagekonkurrence, når lufthavnen får sit nye navn ved et stort åbent-hus-arrangement søndag den 5. februar, skriver lufthavnschef Frans Bjørn-Thygesen i en pressemeddelelse.

35 personer kan deltage i konkurrencen, og så skal der tænkes kreativt, for temaet for kagerne er luftfart, og navnet Midtjyllands Lufthavn skal indgå.

Dommerne i konkurrencen er kendt af de fleste. Skuespiller, komiker og kok Timm Vladimir har de seneste par år været vært i Den store bagedyst på DR1 sammen med Mette Blomsterberg og Jan Friis-Mikkelsen. Timm Vladimir er dommer sammen med Juliane Dixen, Holstebro, deltager i den netop afsluttede sæson af bagedysten. Udover æren er præmierne i kagekonkurrencen bl.a. en rejse til Kreta med Apollo og flybilletter til København med DAT.

Kagekonkurrencen bliver afholdt, når Midtjyllands Lufthavn inviterer til åbent hus søndag den 5. februar, i øvrigt med kongeligt besøg. For det er Hans Kongelige Højhed Prins Joachim, der foretager den officielle åbning, når Karup Lufthavn skifter navn til Midtjyllands Lufthavn.

Der er tilmelding til kagekonkurrencen på ukendtlufthavn.dk. Det er først til mølle, og deltagerantallet bliver 35.