Timedrift med fly mellem Midtjyllands Lufthavn og København

FLYTRAFIK Fra i mandags øgede DAT antallet af flyafgange mellem Midtjylland og København. Med ti afgange hver vej vil der næsten være timedrift morgen og formiddag fra Midtjyllands Lufthavn og den modsatte vej eftermiddag og aften fra Københavns Lufthavn.

- Vi har hele tiden sagt, at vi vil gøre ruten her til den nemmeste og hurtigste vej til København. Flyet et oplagt og billigt alternativ til at tage bilen til København, siger Jesper Rungholm, ejer og direktør i DAT.

Lufthavnen i Karup, der skiftede navn til Midtjyllands Lufthavn i begyndelsen af februar i år, har for alvor fået luft under vingerne. I slutningen af 2016 meldte DAT om ny rekord i antallet af bookinger, og fremgangen fortsætter i 2017.

- Befolkningen i Midtjylland har for alvor fået øjnene op for vores rute til København. I de to første måneder af 2017, som tilmed er vores lavsæson, havde vi en pæn moderat stigning i passagertallet og det er vi godt tilfredse med, siger Jesper Rungholm.

- Høj frekvens er nøgleordet for succes. Erhvervslivet skal have fleksibilitet via mange afgange. De skal kunne tage af sted, når det passer dem. Derfor er det her en kærkommen opgradering af ruten, siger lufthavnschef Frans Bjørn-Thygesen.