Tiltrækkende Open by Night i Frederiks

FREDERIKS Tiltrækkende Open By Night startede med cykelløb eller rettere Sponsorcykelløb. Hver omgang på 1,5 kilometer udløste et sponsorbidrag til at styrke foreningsarbejdet i Alhedens Idrætsforening til gavn for alle byens borgere - unge såvel som ældre.

Alle var vindere og derfor så vi heller ikke nogen gule trøjer, hverken før eller efter løbet. Til gengæld tiltrak cykelløbet sig ryttere og publikum i alle mulige andre festlige farver og former.

Det blev til godt 33.000 kroner, hvilket er lidt mindre end sidste år. Alligevel er det et godt bidrag til foreningslivet.

Swipperen havde også stor tiltrækningskraft. Her var det især det unge publikum, der udfordrede sig selv og ikke mindst den roterende Swipper. Med nogen øvelse kunne man forberede et flot spring over den grønne arm, mens man altså skulle bukke sig i rette tide når den gule arm kom svingende. Det lyder lettere end det er, især når Swipperen pludselig finder på at køre den modsatte vej rundt.

Den lille hoppeborg tiltrak sig især de yngste, selvom nogle voksne som det første hoppede ombord. De undskyldte sig med at hoppeborgen skulle tørres af for vanddråber. I den forbindelse kan vi oplyse, at selvom det blev kaldt OpenByNight, så strålede solen fra en næsten skyfri himmel.

Festlighederne foregik også indendørs, hvor gode tilbud tiltrak sig stor opmærksomhed. I Dagli`Brugsen skulle man ikke lede længe før man blev tilbudt smagsprøver på alt fra vand fra blå flasker til kaffe og en lille en. Flødebollerne skuffede bestemt heller ikke.

Byens Kagemand hedder Lars og han forstår at svinge redskaberne på mere end en måde. Udover at have kreeret Danmarks bedste rugbrød, som gav ham danmarksmesterskabet i 2014, så har han og fru Iben skabt det midtjyske kagebord. Det er særdeles tiltrækkende for både borgere og insekter. Flere insekter måtte smage bagerens faste greb om redskaberne, mens borgerne kunne nyde smagen af lækkerierne. Eneste problem på dagen var de små tallerkner, så flere borgere måtte gå flere gange for at smage sig igennem udvalget.

Måske nogle af insekterne også var tiltrukket af Camilla og hendes blomster. Camilla holder normalt til i den anden ende af byen, men havde i dagens anledning etableret en rigtig torvebod med alt hvad man kunne ønske sig i grønt, rødt, hvidt og alverdens andre farver. Camilla og co. bandt buketter i en uendelighed, så der nu er blomsterpragt i mange hjem i Frederiks og omegn.

Der var også tid til at besvare botaniske spørgsmål. En borger havde fundet en hvid blomst mage til en hun havde i sin have, nu på tredje år. Camilla forklarer beredvilligt at Platycodon grandiflorum med det danske navn Ballonklokke, ikke er en stueplante og derfor kan overvintre i Danmark.

I teltet følte mange borgere sig tiltrukket af de skandinaviske toner leveret af Yvonne Kjærran og Thomas Johansen, bedre kendt som DanaDuo. Til at hjælpe sig havde Allan Bech taget sin guitar med.

Bagest i teltet var der travlhed ved fadølautomaten.

Overalt blev man mødt med et stort smil, ikke mindst hos Blå Kors, hvor det muntre køkken tiltrak skarpe boldøjne. En afstressende måde at klare opvasken var et hit hos flere mandlige deltagere.

Andre mænd var tiltrukket af dieselduftene fra de store lastbiler. Skelhøje Auto viste maskineri til at gå i højden med. En af de opgaver de har specialiseret sig i er, at fælde træer og løfte dem ud af villahaven. Med kranen tager de fat i grenene og kapper dem i passende stykker, hvorefter de løfter dem sikkert ud af haven. De klarer træer med stammer på over 60 centimeter, men altså i mindre bidder.

Sådan en stor lastbil kan godt komme til at sidde fast. Så kommer naboen til hjælp i form af Dansk Autohjælp. Jesper forklarer at et af deres specialer netop er at fritrække fastkørte gyllevogne og andet tungt grej, der ikke lige kan klare de regnvåde marker.

Med de store ankre kan bjærgningskøretøjet stå fast og trække med op til 20 tons. Så skal man virkelig sidde godt fast hvis det ikke skal lykkes, og det er endnu ikke sket.

Den flotte gule farve skjuler den tidligere røde farve fra Falck, som Jesper kørte for tidligere.

Foran lastbilerne lokkede John Hviid med økologiske grøntsager. John er faglærer på den socialøkonomiske uddannelsesgård Havredal, hvor eleverne lærer om både dyrehold og planteavl. At uddannelsen bærer frugt vidner de saftige og sprøde grøntsager klart om.

Havde man brug for lidt hvile i benene og ro i sindet, så lokkede Frederiks kirke med orgelkoncert og sang. Kirken blev restaureret i 2003 og fik ved den lejlighed et nyt og større orgel. Dagens tangentspiller

Kristian Marius Andersen udtrykte stor anerkendelse af instrumentet. Kristian har noget at have det i, blandt kendere omtales han som en overlegent dygtig musiker, en musikalsk og virtuos begavelse. Hvor autisme kan skabe kaos i hverdagen, så giver det Kristian de musikalske evner hvor han finder tryghed i selskab med alskens musik fra klassisk, jazz, pop og funk til gospel og klassiske værker, der netop var på repertoiret i aften. Her kunne en mindre gruppe borgere nyde værker af Bach, der absolut klædte det smukke orgel.

Efter en god times koncert, kunne man nyde Kristians talent som akkompagnement til aftenens fællessang med sognepræst Gitte Thorsøe som forsanger.