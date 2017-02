Tillykke til Karup Kultur og Forsamlingshus

LÆSERBREV Den veloverståede Viggo Sommer koncert i torsdags beviser på alle måder, at Karup har brug for- og gavn af et velfungerende kulturhus. Vi, der var til stede, fik en rigtig god aften med musik på et meget højt niveau, og hyggeligt samvær i selskab med vores Karup naboer. Værst må det være for alle dem, der ikke kom ind inden koncerten begyndte, for de gik glip af noget. Til dem kan jeg kun sige, at næste gang der bydes op til et stort musik arrangement, så sæt kryds i kalenderen og se at få købt billetter i tide. Billetprisen på 120 kr. afspejler slet ikke niveauet på arrangementet. Den ville i de større nabobyer have været meget højere, mindst det dobbelte, men takket være solid støtte fra Viborg Kommune kunne dette live arrangement lade sig gøre til denne meget beskedne entre.

Dette arrangement må give bestyrelsen blod på tanden til snarest at arrangere endnu en koncert. Det giver mening at lægge så mange timer i frivilligt arbejde, når man efterfølgende kan mærke succesen, ikke mindst på overskuddet. Og her må vi huske på, at ligesom vi har brug for- og gavn af Karup Kultur og Forsamlingshus, så har de også brug for Karup. Jeg vil ikke skrive, hvis den ambitiøse udbygning bliver gennemført, men når, så er der både rammer og vilje til at give os endnu flere og måske større kvalitetsople-velser. Tidspunktet for indvielsen afhænger af økonomien, så skal vi ikke alle sammen dykke ned i lommerne en gang til for at give kulturen i Karup en håndsrækning. Vi er ca. 2200 indbyggere i Karup, og det betyder så lidt for hver af os, men så meget for dem.

Kære bestyrelse, tak fordi I tog risikoen med arrangementet, uden jer ville vi andre ikke have fået en god aften med blues og historier ad libitum.