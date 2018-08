Tilbud til RIGTIGE Qvinder

Så er RIGTIGE Qvinder den perfekte løsning!

Forløbet er et samarbejde mellem FITDEAL ved Viborg Idrætsråd og Sundhedscenter Viborg, og strækker sig over 8 uger med start i slut august og frem til efterårsferie.

Målet med forløbet er, at Qvinderne finder glæden ved bevægelse og vejen til en sund og aktiv livsstil. Det bedste af det hele er, at oplevelsen deles undervejs med andre sejre RIGTIGE Qvinder.

Hvis du tilmelder dig RIGTIGE Qvinder holdet får du kropsanalyse ved start og slut, motivations- og træningsoplæg, mental sundhedsaften, madworkshop og masser af FIT DEAL aktiviteter.

FIT DEAL

FIT DEAL aktiviteterne foregår rundt i de lokale idrætsforeninger på forskellige ugedage, og man får som deltager muligheden for at prøve mange forskellige idrætsgrene. Derudover får deltagerne fri adgang til FIT DEAL aktiviteter i perioden, som skal være med til at kickstarte en sund og aktiv livsstil for deltagerne.

Ny tovholder Qvinde

Deltagerne får deres egen tovholder Qvinde, Bettina Henningsen Møller, som skal følge og motivere Qvinder igennem forløbet.

Bettina har selv omlagt sinegen livsstil for et par år siden, hvor sund kost og bevægelse er blevet en naturlig del af hendes hverdag. Bettina har derved tabt over 30 kg og er gået fra en str. 46 til str. 38.

Bettina glæder sig til forløbet, og udtaler: Jeg kunne, du kan og sammen kan vi det hele. Jeg vil så gerne se dig på mit team, et team hvor vi sammen skal have det sjovt. Svede sammen, vinde de små kampe sammen og støtte hinanden de gange, en af os lige er ved at blive hjemme på sofaen. For sammen er vi stærke, sammen er vi svage. Men jeg kan love dig, at sammen kan vi alt.

Bettina fortsætter: Og så tænker jeg da også, at vi får venskaber for livet så ses vi? Jeg er klar på at nå et mål sammen med dig og tro mig, jeg har også et mål. Og hvorfor interesserer det her mig? Fordi jeg elsker nye venskaber, elsker motion og ikke mindst motivationen og at vi sammen kan holde gejsten oppe!

Tilmelding og kontakt

For yderligere information vedrørende forløbet samt tilmelding, gå ind på www.fitdeal.dk eller kontakt breddeidrætskonsulent, Pia Viller Arendt, Viborg Idrætsråd på tlf. 3118 6316