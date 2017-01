Tiden er løbet fra dit oliefyr

ENERGI Ifølge Danmarks Statistik var der i 2014 oliefyr i cirka 231.000 danske boliger.

Men noget tyder på, at det ikke var ret mange af dem, der blev brugt som varmekilde. Ifølge en opgørelse fra brancheorganisation Energi- og Olieforum (EOF) blev der nemlig kun leveret fyringsolie til 87.000 oliefyr i 2014, svarende til en god tredjedel af de oliefyrede boliger.

Hvis man har oliefyr, er der imidlertid mange alternativer: Fjernvarme, solvarme, jordvarme, biobrændsel, varmepumpe (luft-vand eller luft-luft), naturgas samt elvarme. Men hvad skal man vælge?

Har du mulighed for fjernvarme, vil det ofte være både den billigste og mest enkle løsning. Når du først er tilsluttet, behøver du ikke tænke meget mere på det.

Et solvarmeanlæg består af solfangere og en varmtvandsbeholder, og de kan fås i både mindre skala til opvarmning af brugsvand eller stor skala, hvor du også kan opvarme huset med solen. Ofte vil solvarmeanlæg fungere bedst som supplement til en anden energikilde.

Et jordvarmeanlæg henter varmen dybt nede i jorden i din have. Anlægget består af en jordslange, der graves ned, og en indendørs varmepumpe. Varmen trækkes ud af jorden og omsættes via varmepumpen til varmt vand.

Hvis du kan lide varme med charme, så er biobrændsel måske en mulighed. Her fyrer du helt old-school i brændeovnen eller masseovne, eller du har et pillefyr til træpiller. Generelt regnes brændeovne som værende blandt de ringeste til at udnytte energien.

Varmepumper fungerer enten som luft-vand eller luft-luft. En luft til vand-varmepumpe udnytter luftens varmeenergi til at opvarme huset og give varmt vand i hanen. Det samme gør et luft til luft-anlæg, men det er dog ikke nær så effektivt.

Naturgas kræver, at det er tilgængeligt i dit område og da man er i gang med at udfase naturgassen af miljøhensyn, er det ikke den vej, du skal kigge for at fremtidssikre din varme.

Elvarme er for folk, der har penge nok og kan kun anbefales til boliger, som kun sjældent har brug for at tænde for varmen, eksempelvis sommerhuse. Elvarme er tre gange så dyrt som eksempelvis varmepumpeanlæg.