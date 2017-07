Temasejlture med det gode skib Margrethe I

VIBORG Det gode skib Margrethe l byder hen over sommeren på flere forskellige arrangementer i særklasse og her er der rig mulighed for at få alle sanser vakt og gå fra borde med en anderledes oplevelse i bagagen.

Kom med en tur på bølgen blå og nyd smagning af mousserende vine fra Dahls Vinhandel, skyl ganen med kryddersnapse fra Viskum Snaps eller lyt til Orla Nielsens Harmonika koncert. Der er noget for enhver smag, så tag partneren, veninden, kortklubben eller kollegaerne med og nyd en afslappende sejltur på Viborg-søerne.

Læs mere om temasejlturene på www.visitviborg.dk/margrethe og book din billet online.