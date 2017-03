Talknuser på 1. sal

MESSE Winnie Hill er datter af forældre, der var selvstændige.

- Jeg syntes, at de arbejdede hele tiden og havde forsvoret, at jeg også skulle blive selvstændig, men sådan er det altså blevet, siger bogholderen, der driver Hill Regnskab fra førstesalen på privaten.

Det er på Johs. Jensensvej, hvor hun sidder med årsregnskaber, momsopgørelser og andre bogholderi-opgaver fra det meste af landet.

- Jeg har mange forskellige kunder, og de kommer fra en stor del af landet - lige fra Viborg til København. Det er jo ingen sag i disse digitale tider, men faktisk har jeg ikke ret mange kunder her i nærområdet, siger Winnie Hill.

Inden hun gik over i de selvstændiges rækker, har hun arbejdet ved forskellige revisorer blandt andet i Viborg og Karup og har herigennem fået en bred ballast indenfor revision, regnskab og bogføring.

- Jeg deltager i messen først og fremmest for at vise flaget, siger Winnie Hill, der er med i bestyrelsen i Handelsstandsforeningen.

Hill Regnskabs kundekreds er for det meste små og mellemstore virksomheder i alle brancher, og på firmaets hjemmeside kan man konstatere, at Hill Regnskab er absolut konkurrencedygtig, idet man som udgangspunkt sparer 20 procent på samme service ved at skifte over til revisoren fra Frederiks.

Skønt hun sidder ganske alene på førstesalen på Johs. Jensensvej føler hun sig ikke alene.

- Jeg er jo i kontakt med kunder over hele landet hver dag, siger Winnie Hill.