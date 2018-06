Taler landsbyernes sag

Peter S. Nielsen sidder i øjeblikket som næstformand for Viborg Landsbysammenslutning. Viborg Landsbysammenslutning er et ønskebarn, som jeg har været med til at undfange. Det blev født i november 2017, fortæller Peter. Foreningen blev stiftet tre år tidligere. 130 landsbyborgere mødte op til det første møde i august 2015. På det tidspunkt kom Peter med i den arbejdsgruppe, der skulle lave vedtægter til den kommende forening. Ved den stiftende generalforsamling i november 2015 blev Peter valgt som næstformand. På det tidspunkt var byerne udenfor Viborg by ikke på opmærksomhedslisten. Vi var for eksempel ikke på kommunens hjemmeside. Peters første indskydelse var, at det nok var fordi, man ikke havde modtaget materiale fra landsbyerne. Han gik derfor i gang med at få lavet en film om Karup og opfordrede de øvrige medlemmer af Landsbysammenslutningen til at gøre det samme. Men den færdige film måtte ikke komme på kommunens hjemmeside. Det lykkedes først at få lov til det under valgkampen, da fokus blev rettet mod samarbejdet med kommunens landsbyer.

Viborg Landsbysammenslutning havde fra starten fokus på at skabe relationer til politikere og embedsmænd. Samarbejde er løsningen. Der er ingen alternativer og Landsbysammenslutningen er det rigtige. Alene kan hverken politikere eller borgere, mener Peter. Under valgkampen blev landsbyerne for alvor synlige, fordi de kunne tale med n stemme. Peter glæder sig da også over, at Viborg Kommune nu er ved at kortlægge landdistriktet, og han glæder sig over, at landsbyerne har været en fast ingrediens på Snapstinget i Viborg siden 2016.

I Landsbysammenslutningen er Peter repræsentant for Karup. Nu er der også repræsentanter for alle de andre landsbyer i Viborg Sydvest. Omkring 87% af alle byer med mere end 200 indbyggere er blevet medlem af Viborg Landsbysammenslutning. I forhold til netop Karup har Peter gjort sit til at bringe sin egen hjemby på landkortet. Blandt andet har han været med til at lave hjemmesiden www.boikarup.dk. Her kan man læse om det kæmpe spind af engagerede mennesker og frivilligt arbejde, der udspiller sig i Karup by. Og man kan se Karup filmen, der viser alle de mange gode sider af byen. Samarbejdet er bredt og stærkt herude. Når du kradser i jorden, kommer der fantastiske historier frem, oplever Peter.

Julemærkehjemmet, kartoffeltyskerne og andet frivilligt arbejde

Foruden sit arbejde i Viborg Landsbysammenslutning, arrangerer Peter oplevelsesture på Alheden, hvor han kører ud med sine gæster, fortæller om istiden, Alheden, kartoffeltyskerne og hedens opdyrkning samt meget andet. I går var jeg afsted i fire timer med 50 pensionister fra Nordjylland, fortæller han. Peter arbejder gratis, men tager 50 kroner pr person. Hele overskuddet går til Julemærkehjemmet. På bare 10 uger lykkes det julemærkehjemmet at rette 85% af børnene op, så de bliver mere robuste og får større selvværd, og så de fortsat er på ret kurs fem år efter opholdet, fortæller Peter, og fortsætter: Når man først har set det lys, de børn har fået i øjnene, så vil man gøre alt. Det er lønnen i sig selv.

Peter er også ved at arrangere Kartoflens dag den 29. september i et bredt lokalt samarbejde. Desuden er der et nyt arrangement med Karup bibliotek under opsejling den 1. november. Det kommer til at hedde Bøger og bobler. Der er ingen tvivl om, at Peter er af egnens mange uundværlige ildsjæle. Tak for det!