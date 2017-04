Talentuddannelse på Mercantec

Uddannelse I maj starter en stor gruppe ambitiøse QuickPot-lærlinge på Mercantec. De er specielt udvalgt til at tage deres mekanikeruddannelse på det nye talentspor.

Mercantec skal i et nyt samarbejde med QuickPot uddanne nogle af Danmarks mest motiverede og dygtige personvognsmekanikere. Eleverne kommer fra både Jylland og Fyn og starter i maj.

Ifølge QuickPots direktør, Steen Haugaard Fransen, er det vigtigt at især unge får øjnene op for, at erhvervsuddannelser også er til de dygtige elever.

- Det er vigtigt, at vi som virksomhed er med til at informere om, at erhvervsuddannelser er meget mere end bare noget man tager som ung, hvis man ikke kan andet. Derfor har vi lavet talentholdene, som skal være med til at udfordre de unge og gøre dem endnu dygtigere, siger Steen Haugaard Fransen.

Udfordrende uddannelse

Eleverne sætter også pris på muligheden for at gøre deres uddannelse endnu mere udfordrende. 19-årige Anders Pedersen er ikke i tvivl om, at det nye talentspor kan give ham de udfordringer, han søger.

- Jeg elsker at arbejde med biler og har gjort det i fritiden i mange år. Derfor har jeg også brug for at uddannelsen kræver noget mere af mig, så jeg kan udvikle mig som mekaniker. Fordelen ved talentholdet er, at der er mulighed for at komme mere i dybden med mange af tingene, fortæller Anders Pedersen.

Erhvervsrettede uddannelser giver muligheder

Mercantecs direktør, Kirsten Holmgaard, glæder sig over samarbejdet og håber, at det nye talentspor kan være med til at tiltrække endnu flere dygtige unge til erhvervsuddannelserne.

- Det er rigtig vigtigt at få gjort opmærksom på, at erhvervsuddannelserne også er for de elever, der klarer sig godt i skolen. Gymnasiet er ikke den eneste vej, og der er masser af muligheder inden for de erhvervsrettede uddannelser for dem, der vil mere, siger Kirsten Holmgaard.