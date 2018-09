Tak til Rikke Østergaard

I den periode har Rikke formået at skabe en bæredygtig virksomhed med fire ansatte behandlere samt tre ansatte til alt det løse

Vi skal bruge og hjælpe hinanden

Hun har med sin sundhedsfaglige baggrund og sit store engagement i byens liv formået at sætte Karup på landkortet og sundhed og personligt velvære på dagsordenen. BeneFIT Karup har været til stede ved mange af byens store begivenheder, og mange borgere har fået gode råd og en givende snak med Rikke. Jeg synes, det er vigtigt, at vi i de mindre byer bruger hinanden og hjælper hinanden. På den måde kan vi spille hinanden gode, siger en rørt Rikke, da hun får buketten. Hvis jeg kan være med til at gøre et arrangement interessant og løfte det, så vil jeg gerne bidrage.

Når BeneFIT på den måde har været synligt i gadebilledet, har det været muligt for folk at spørge ganske uforpligtende. Det har mange sat stor pris på. Mit fokus ligger ikke på at tjene penge, erkender hun. Jeg drives af at kunne gøre noget godt og er glad for at kunne hjælpe på vej.

Foredrag og oplysning

Igennem tiden har Rikke også inviteret til foredrag og herigennem valgt at dele den viden, som fysioterapeuterne har. Seneste foredrag var i Karup Bio, hvor interesserede fik adgang til de vigtigste forskningsresultater omkring hjertesygdomme og livet med en hjertesygdom. Hvis man kan reducere medicinindtaget eller måske helt trappe ud af medicinen ved at foretage nogle ændringer i sin hverdag blandt andet i forhold til kost og motion, så er det vigtigt at oplyse om det, sagde Rikke dengang. Hun har store ambitioner og hun handler på sine ideer.

Fysioterapeut, optiker og motionscenter i Karup

Sidst men ikke mindst. I en tid med færre og færre butikker i bybilledet har Rikke været frisk og lukket optiker Per Juel ind i sin klinik. Så har man brug for nye briller, kan man træffe en optiker i Karup hver onsdag eller efter aftale. Mange klienter døjer med hovedpine og nakkesmerter og kommer derfor til fysioterapeut. Det kan fysioterapeuten afhjælpe, men det kan også være, at problemet stikker dybere, og at det er brillerne det er galt med. I samarbejdet med optiker Per Juel er Rikke derfor kommet hele vejen rundt.

I forbindelse med det nye motionscenter i Jethallen finder man også fysioterapeuter fra BeneFIT. De kan sikre gode styrketræningsvaner og hjælpe, så genoptræningen bliver optimal.

Farvel til Rikke

Fredag den 28. september har Rikke Østergaard sidste arbejdsdag i Karup. Hun byder i den anledning på en drink og en snak om eftermiddagen. Heldigvis fortsætter BeneFIT i Karup. Fra den første oktober er det med Karin Sigaard ved roret men med den samme besætning. Hun vil også kunne træffes ved goddag og farvel arrangementet.