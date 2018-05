Tak til mor

Blomster Vita fra Urtepotten, blomsterhandel og gårdbutik, havde travlt i søndags. Så travlt at hun måtte hyre personale ind udefra. Mors dag er en af årets travleste dage, så foruden ekstra bemanding har jeg også forberedt mig rigtig godt i dagene op til fortalte hun efterfølgende. Både unge og ældre børn vil gerne vise, at de er glade for deres mor, og i følge Vita kører mange gerne til en dygtig blomsterbinder for at få en særlig pæn og lækker buket.

17. maj 2018, 16:20