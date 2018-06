Tag dit kæledyr med på børnedyrskue

Børnedyrskuet er for alle børn på egnen, der har lyst til at fremvise deres dyr. Så hvis Stampe eller Fido skal vises frem, er der gode muligheder for dette til farmshowet.

Alle børn er velkomne, og alle dyr kan udstilles. Man kan dog ikke længere tilmelde klovbærende dyr eller heste, da der gælder særlige regler for disse dyr. Alle dyr skal selvfølgelig være sunde og raske. Er man i tvivl, kan man man få oplysninger om særlige regler hos 4 H eller på farmshows hjemmeside.

Der vil også være muliged for at vise, hvad man kan med sit dyr. Er der måske en hund, der kan lave specielle kunster, eller en kanin, der er god til kaninhop?

Udstil dyr eller legetøj

Hvis man ikke lige har et kæledyr, er man dog ikke afskåret fra at deltage. Man kan nemlig også udstille sit bedste legetøj eller sin flot pyntede cykel, noget fra haven eller noget helt fjerde. Kun fantasien sætter grænser.

Præsentation og præmier

Når man ankommer til børnedyrskuet og har fået anvist sin plads, vil en dyrlæge allerførst kigge på dyrene. Når alle er klar med deres dyr, vil 4 Hs dommere gå rundt og snakke med børnene og bedømme de udstillede dyr. Lidt senere skal alle dyr og ting præsenteres for publikum i den store ring, og der uddeles præmier.

Der er pokaler og diplomer til alle, som udstiller, men inden for hver kategori kan der også uddeles en ærespræmie, hvis man har gjort noget særligt: det kan være et rigtig flot pyntet bur, eller hvis man er rigtig god til at fortælle om sit dyrs pasning og pleje.

Aktiv fritid i 4 H

Det er 4 H-klubberne i Skive og Viborg, der står for børnedyrskuet. 4 H er en landsdækkende forening med aktive klubber over hele landet, der laver aktiviteter for børn og unge. Aktiviteterne fokuserer især på dyr, natur og mad, herunder bl. a. de kendte madskoler i sommerferien. Det vil således også være muligt at få mere at vide om 4 H og de forskellige aktiviteter.