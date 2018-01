Syrisk flygtning køber frisørsalonenDin Frisør i Karup

Der skulle gå et helt år, hvor Mohammed måtte flytte fra lejr til lejr i Danmark, inden han fik en midlertidig opholdstilladelse og dermed havde mulighed for at se sig om efter et job. Jeg kom til Danmark i 2013. Først boede jeg i Sandholmlejren, så blev jeg rykket til et asyl center i Hanstholm. Jeg har også boet i Viborg, inden jeg fik job i Holstebro, hvor jeg bor i dag.

Mohammed taler dansk - ikke perfekt endnu, men han arbejder på det både i sprogskolen om aftenen og gennem samtaler med kunderne. Og så har han i Danmark truffet den perfekte hustru, som han giftede sig med i april sidste år. Sisen er syrisk kurder ligesom ham, og de kommer begge fra Afrin-området i Syrien. Sisen har boet i Danmark, siden hun var 13 år, og hun taler derfor rigtig godt dansk. Hun har de sidste mange år ernæret sig som tolk, og det var da også sådan, at de to mødte hinanden. Hun er god at have ved hånden, når man skal gebærde sig i det danske system. Lige nu fungerer hun da også som sekretær for ham i frisørsalonen.

Det var drømmen om selvstændighed, der gjorde, at Mohammed kastede sig ud som iværksætter og åbnede sin egen salon: Jeg havde lagt penge til side, så jeg havde mulighed for at investere i min egen salon, fortæller han. At det lige blev Karup, han valgte, var tilfældigt. Vi var i gang med at kigge efter lokaler i Viborg, da vi pludselig hørte om denne mulighed. Jeg er meget glad for stedet, og jeg håber, at kundekredsen vil vokse stille og roligt.

To frisører og åbent seks dage i ugen

Mohammed har valgt at beholde Mona i salonen, så de er to frisører. Det er Mona, der permanenter og farver. Mohammed har til gengæld både saks, maskine og tråd klar i salonen. I hjemlandet Syrien er det normalt at gå til barberen, så barbering indgik sammen med klipning af hår og skæg i hans læretid. Mohammed tilbyder derfor både klipning, barbering og trimning. Han laver også hårfjerning med tråd både til mænd og kvinder. Han er rigtig god til at plukke og trimme øjenbryn og fjerne uønsket hårvækst, fortæller Sisen, mens Mohammed demonstrerer, hvor effektivt man kan fjerne hår med tråd.

Tidsbegrænset ophold

Det unge par har kun en tidsbegrænset opholdstilladelse. Mohammed fik en midlertidig femårig opholdstilladelse, da han kom til Danmark. Han har sendt en ny ansøgning ind og ønsker sig yderligere fem år. At få en permanent opholdstilladelse er noget sværere, men kunne være næste skridt. Når jeg har boet her syv år og i hvert fald de seneste tre år har arbejdet fuld tid, kan jeg prøve at søge om det, fortæller Mohammed.