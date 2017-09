Svar pÃ¥ lÃ¦serbrev fra Udbetaling-Danmark

Debat I Ugeavisen Karup den 4. september kunne man få det indtryk, at det er meget bureaukratisk at tilbagebetale et mindre beløb, hvis man har fået udbetalt mere i folkepension, end man havde ret til. Helt så bøvlet oplever vi nu ikke, at reglerne er i praksis.

Når Udbetaling Danmark udbetaler folkepension, sker det ud fra de oplysninger, vi allerede har om hver enkelt pensionist. Folkepensionen afhænger blandt andet af, om pensionisten selv eller en ægtefælle eller samlever har andre indtægter end folkepensionen. De indtægter kender vi først præcist, når SKAT har lavet en årsopgørelse. Når den er klar, og vi derfor kender den faktiske indkomst sidste år, beregner vi, hvor meget pensionisten havde ret til at få udbetalt i folkepension og sammenligner med det, vi så rent faktisk har udbetalt.

Alt dette foregår helt automatisk, og langt de fleste pensionister har fået præcis den folkepension, de har ret til.

Hvis man har fået for lidt udbetalt, så udbetaler vi beløbet automatisk. Har man fået udbetalt mere folkepension, end man har ret til, skal beløbet naturligvis betales tilbage.

Vi må ikke automatisk trække beløbet i en kommende udbetaling uden først at lave en individuel vurdering af konsekvenserne for pensionistens økonomi. Sådan er loven, uanset hvor stort eller småt beløbet er. Derfor er det alt andet lige meget lettere og billigere for samfundet at pensionisterne selv tilbagebetaler de beløb, de har fået for meget.

Det kan man gøre sikkert på www.borger.dk, men hvis man foretrækker et indbetalingskort, skal man bare henvende sig til Udbetaling Danmark, så sender vi det. Kan man ikke betale hele beløbet på en gang kan man betale i afdrag man skal bare ringe, så laver vi en aftale.

Det sker meget sjældent, at borgere tilbagebetaler MERE til Udbetaling Danmark end de skal, så den arbejdsgang har vi ikke investeret i en automatisk løsning på den skal i menneskehænder. Derfor kan der gå lidt tid før vi betaler differencen tilbage, men pengene skal nok komme uden at borgeren behøver gøre noget.