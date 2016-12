Susanne og Bent åbner dørene juleaften

JULEAFTEN De har nemlig valgt, at åbne dørene op for en eller flere borgere, der skal være alene hjemme juleaften. De har ingen krav til, hvem det skal være, blot man selv kan komme til og fra Vallerbæk.

Efter forudgående aftale indfandt jeg mig i fredags hos Susanne og Bent i deres hyggelige, gule hus i Vallerbæk. Det var to meget gæstfri mennesker, som serverede kaffe i køkken-alrummet, mens julemelodier spillede i baggrunden.

Indvendigt er huset pyntet normalt op med flot og velholdt julepynt. Husets og havens udvendige julepynt er derimod pyntet noget mere op end hos gennemsnittet. Og, det er flot! 9000 julelys er opsat på huset og i haven. I haven sidder en stor julemand i sin hjemmelavet juleslæde, der bliver trukket af et rensdyr. Her er også bygget en miniudgave af julemandens værksted og mange andre julekreationer. Så det var svært ikke at komme i julestemning hos Susanne og Bent.

- En aften sidst i november, talte Bent og jeg om, at der ville blive meget stille juleaften, for vi vil højest blive os og to af vores voksne døtre. Derfor fik vi iden til at invitere en eller flere, som ellers vil sidde alene hjemme denne aften. Vi har tidligere haft besøg juleaften, af n vi ikke kendte, og det var vældigt hyggeligt, fortæller Susanne og fortsætter:

- Vi synes, at vi har overskuddet og pladsen til det. Vi kan være rigtige, mange mennesker, og for mit eget vedkommende synes jeg, at det ville være frygteligt at sidde alene hjemme juleaften, og jeg forestiller mig, at andre også har det sådan.

- Bent supplerer Susanne: Vi kunne nemt sidde og hygge os alene, men det har vi gjort så tit, så vi vil gerne dele vores overflod med andre. Vi tror, at der bliver flere og flere fattige, med alle de nedskæringer regeringen laver. Vi mangler ikke noget, vi har, så vi kan rejse på ferie hvert år, så vi er tilfredse med livet.

Susanne og Bent holder en traditionel, dansk jul med and, flæskesteg og risalamande. Der bliver også danset om juletræ og sunget et par sange. Og, som Bent siger, hvis vores gæster har lyst til at tage i kirke, så kan de bare gøre det og komme bagefter.

Traditioner

Hver andet år holder ægteparret juleaften for omkring 18 familiemedlemmer. Hver 1. søndag i advent inviterer de familie, venner og bekendte til gløgg og æbleskiver. I år var de 65 personer. Ægteparret har i øvrigt otte sammenbragte børn alle piger, der i dag er voksne.

Susanne lavede et opslag på 7470-Karup Facebook i slutningen af november om deres tilbud juleaften. I den skrivende stund, har ingen meldt sig på banen, så der er stadig ledige pladser. Til gengæld er der flere, der har lovet at give julegaver til den eller dem, der kommer denne specielle aften hos Susanne og Bent i deres superhyggelige hjem. Sad jeg alene, tog jeg med glæde mod tilbuddet. Det kan kun blive hyggeligt!