SuperBrugsen på jagt efter ny uddeler

SUPERBRUGSEN Det kom som lidt af et chok for bestyrelsen i Superbrugsen i Karup, at uddeleren gennem de sidste seks et halvt år, Jan Hjort i midten af maj måtte forlade jobbet på grund af kraftige symptomer på stress.

- Vi har oplevet et spændende, men også turbulent år, med ombygninger både ude og inde. Det omfattende arbejde i forbindelse med byfornyelsen gjorde, at brugsen havde færre kunder og derfor en mindre omsætning. En større renovering og fornyelse af butikkens indre gjorde ikke situationen bedre, fortæller Gert Bertel, der er formand for Karup-Kølvrå Brugsforening.

Her i foråret var begge arbejder færdige, og Superbrugsen i Karup fremstår nu, som en flot og veltrimmet forretning med en flot og topmoderne indrettet slagterafdeling. Nu var man klar til at tage kampen op og øge omsætningen, og så kommer meldingen om at bestyrelsen må til at se sig om efter en ny uddeler.

- Midt i problemerne er jeg fantastisk glad for den kæmpe indsats personalet med førstemand Kenneth Hesselholt har ydet. Jeg er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal få det til at fungere. Allerede nu kan vi se på tallene, at ombygningen har båret frugt. Det gælder både antallet af kunder og omsætningen, men vi havde gerne beholdt Jan, siger Gert, der sammen med bestyrelsen nu skal sætte processens i gang med at finde den helt rigtige person til stillingen som uddeler i Superbrugsen i Karup.