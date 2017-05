Superbrugsen klemt af byfornyelse

GENERALFORSAMLING Omkring 120 af Superbrugsens 1492 medlemmer mødte op i Karup Forsamlingshus, da man havde indkaldt til generalforsamling onsdag den 26. april.

Klemt

Formanden for Superbrugsen Gert Bertel kunne berette om et år, hvor Superbrugsen har været lidt klemt økonomisk, og det mente han, at der var to grunde til.

- Byfornyelsen har været hård ved omsætningen i butikken. Først blev igangsætningen skudt et par måneder, og så måtte vi kæmpe med dårlig adgang til butikken i længere tid, forklarede Gert Bertel, der selvfølgelig var træt af det, men på den anden side glædede sig over, at man nu er på den anden side, og at det er blevet rigtigt flot, og han lovede at færdiggørelsen af byfornyelsen vil blive fejret med en masse gode tilbud.

Nyt inventar

Det er ikke kun udenfor, at butikken har fået et løft. Et længe næret ønske om at få butikken renoveret, er også blevet opfyldt i det forløbne år.

- 2016 blev så året, hvor vi gennemførte den hårdt tiltrængte modernisering af butikken. Frugt og grønt afdeling er nu nedkølet, så varerne kan blive i butikken om natten. Det giver mindre spild og mindre håndtering. Der er også lavet energibesparende køl og frys, pålægskølere og ostekøler, med co2 som kølemiddel. Det bliver et lovkrav inden for en kort årrække, så her er vi foran. Så er der lavet energibesparende LED lys i hele butikken. Det giver et meget bedre lys end de gamle lysstof armaturer, og der er penge at spare på elregningen, fortalte Gert Bertel, der også kunne berette om, at man har fået lavet om, så man kan modtage kølevare om natten, så de kan være klar i butikken allerede fra tidlig morgen.

Egen slagter

- Delikatesseafdelingen er også fornyet med nye arbejdsborde og disk ud mod butikken. Og i 2016 blev der ansat en fuldtidsslagter i delikatessen. Det er nu muligt at købe friskhakket oksekød om fredagen. Pølsestopperen er også kommet frem igen, så det er nu muligt at købe vore egen hjemmelavet medisterpølse. Der er kommet en masse spændende udskæringer i køledisken, og der er kommet en masse færdigretter, smørrebrød og andre spændende ting i delikatessedisken. Jeg kan kun opfordre jer til, at man benytter sig af, at vi har en slagter i byen. Jo mere slagterafdelingen bliver brugt, jo bedre vil den blive, sagde Gert Bertel.

Nye medlemmer

- Vi vil gerne invitere vores medlemmer til at engagere sig. Hvis du har en konkret id til en aktivitet i butikken, brænder for en sag eller et samarbejde omkring lokale råvarer eller fællesskaber omkring mad til glæde og gavn for vores lokalsamfund/by/område, så kom og tag en snak med bestyrelsen. Vi vil gerne engagere endnu flere i fællesskaber, som baner vejen for en mere ansvarlig hverdag, hvor vi er sammen om bedre mad. Også selv om det måske ikke er alle, der nødvendigvis har lyst til at sidde i en bestyrelse, sagde Gert, og han glædede sig over at kunne byde 33 nye medlemmer velkommen.

Jubilæum

- Karup-Kølvrå brugsforening har i år 125 års jubilæum, det blev markeret i butikken den 11. februar med en kæmpe fastelavnsbolle kagemand leveret af Nørgaards bageri. Der var mødt mange kunder op i butikken for at fejre dette. Det vil blive yderligere fejret den 20. maj i forbindelse med åben by, fortalte Gert, der også kunne berette, at Coop kunne fejre 150 års jubilæum i 2016.

Generalforsamlingen godkendte både beretning og regnskabet, før man gik over til valg til bestyrelsen, og der var tilfredshed med den siddende bestyrelse, for alle blev genvalgt, så bestyrelsen nu som før består af Gert Bertel som formand Pia B. Nielsen, som næstformand. Sekretær blev Marian Nørgaard. Bestyrelsen består i øvrigt af Birgit Niebuhr, Leif Sloth Rasmussen og Kenneth Nedergaard

Efter generalforsamlingen fortalte Mogens Poulsen fra Thise Mejeri om mejeriets historie, som i den grad er en succeshistorie.