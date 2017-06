Sundhedssatellitten i Karup klar til indvies

INDVIELSE Sundhedssatellitten i Karup, som skal have hovedsæde på Åbrinken Plejecenter, er klar til officiel indvielse den 16. juni kl. 13.

Indvielsen starter med tale ved formanden for Ældre- og Sundhedsudvalget Mette Nielsen, og herefter er der Sundhedsmarkedsplads, hvor du blandt andet kan få målt din BodyAge, blodsukker og meget mere. Man kan møde trivselspiloter, sundhedsplejen, screeningssygeplejersker, rehabiliteringsteams samt sundheds- og forebyggelseskonsulenter.

- Det har altid været meningen, at borgerne lokalt skulle have let adgang til Sundhedscentrets aktiviteter og med indvielsen af de to nye satellitter i Karup og Stoholm, har vi bragt sundhedstilbuddene længere ud i lokalsamfundene og tættere på borgerne, fortæller formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Mette Nielsen.

Ugentlige tilbud i satellitterne

Når satellitterne er indviet, er der ugentligt mulighed for at træffe en sundheds- og forebyggelseskonsulenter fra Sundhedscenter Viborg. I træffetiden er der mulighed for: Sundheds- og livsstilssamtale, vejledning til rygestop, alkoholforebyggende samtale, åben vejledning og mulighed for at komme med ideer til sundhedsfremmende aktiviteter.

Derudover er der også planlagt flere aktiviteter i centret, som f.eks. kostforedrag og tilbud om spisegrupper.

- Det er faktisk helt i tråd med sundhedspolitikken, at give borgerne adgang til at kunne være aktive og deltage i sundhedsfremmende fællesskaber, og vi er i Ældre- og Sundhedsudvalget meget glade for at kunne åbne sundhedssatellitterne i Karup og Stoholm, og dermed give borgerne i disse områder en lettere tilgang til at få en sundere hverdag, slutter udvalgsformand Mette Nielsen.

I Stoholm er sundhedssatelitten beliggende i Stoholm Fritids- og Kulturcenter. Her er den officielle indvielse den 15. juni.

Alle borgere er inviteret begge steder.