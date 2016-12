Sundhedssatellitten, et kært og uønsket barn

LÆSERBREV Ethvert tiltag til det lokale, og hvor politikken pludselig får betydning på den anden side af indre ringvej i Viborg, skal da være yderst velkommen.

Men når vi taler om sundhedssatellitten, skal fornuften altså følge med.

Ved mødet i Karup den 14. november, fremlagde jeg mine kritiske synspunkter på sundhedssatellitten. Jeg havde selv i den foregående periode undersøgt forholdende for sundhedssatellitten i Møldrup, som har været eksisterende i 2 år.

Resultatet var desværre yderst negativt, for den eksisterer ikke. Personalet på plejecenter Toftegården, i hvilken bygning sundhedssatellitten faktisk lå med tomme lokaler, havde ingen anelse om, hvad jeg talte om.

Ingen adresse at finde og ej heller noget telefonnummer.

Efter længere frem og tilbage på telefonkontakt med sundhedscenteret i Viborg, lykkedes det faktisk at finde en dame, der vidste noget. Det eneste hun dog kunne gøre, var at give mig et telefonnummer til en fysioterapeut?

Min pointe var, at jeg havde svært ved at se, hvorledes man kunne forsvare et budget til sundhedssatellitterne på 8,2 millioner kroner, som i mine øjne er borgernes indbetalte skattekroner.

Jeg er måske lidt gammeldags i den retning, men jeg mener klart, at de penge, der lægges i kommune og statskassen skal bruges til borgernes ve og vel, og ikke til et smart prestige projekt, der intet indhold har.

Sundhedssatellitten må ikke konkurrere med andre institutioner og herunder private virksomheder. I Karup har vi fysioterapeut og Benefit som i øvrigt også ligger i Stoholm. Vi har sårbehandling og plejecenter med personale samt vi har et lægehus.

Jeg forstår godt, at borgernes spørger: hvad skal vi bruge endnu et sundhedscenter til?

Samtidig har flere af Viborg sygeplejersker, som i forvejen har sin daglige gang i det lokale, undret sig over sundhedssatellittens funktion, som intet indeholder og som ikke ses særligt bevendt.

Som sagt, så eksistere den ikke i Møldrup trods, at den kører på snart tredje år.

Men ifølge Mette Nielsen (S), som er formand for Ældre og Sundhedsudvalget, så bliver sundhedssatellitten til noget under alle omstændigheder.

Så lad os tage de positive briller frem, det er trods alt snart jul, og se hvorledes vi kunne benytte denne institution til noget brugbart.

Dertil mener jeg, at man ikke skal stationære den til udelukkende at virke i Karup, men opbygge mobile enheder der kan nå Frederiks Skelhøje Grønhøj Havredal og naturligvis Kølvrå. Derfra kan man tilse, rådgive og medicinere, man kan tage blodprøver, blodtryk, udfører hjertediagram og andre tiltag som en sygeplejerske ville kunne på f.eks. et lægehus.

Dette eksistere jo desværre i forvejen i de forskellige institutioner, men med mit forslag kunne man jo komme ud til de borgere, der ikke lige kan hoppe omkring og ind til lægehuset.

Men nu vil jeg ønske Mette Nielsen god jul og opfordrer til, at man måske skulle tænke lidt over, om ikke 8,2 millioner var bedre givet ud til flere varme hænder på plejecenter Skovvænget i Bjerringbro, så man i det mindste kan kommer på toilettet, når man er trængende.