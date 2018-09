Succesfuld opstart for Fitness-center i Jethallen

Allerede den første time havde de første 30 borgere købt medlemskab, og da dagen var omme var tallet fordoblet.

Vi var lidt skeptiske i forhold til, hvor mange der ville komme, fortæller daglig leder i Jethallen, Lars-Ole Kopp, som havde håbet på i hvert fald 35 medlemmer. Men de forventninger blev altså gjort helt til skamme. I stedet var der stor travlhed med at skrive kontrakter og oprette alle brugerne.

Lars Ole lover i øvrigt, at åbningstilbuddet på 500 kroner for et medlemskab året ud fortsat er gældende.

Hvis Karup borgerne holder ved, ligger der allerede planer klar, så fitnesscntret kan udvides. Vi har en drøm om at lave en større fitness center indefor en overskuelig fremtid. Og efter sådan en begyndelse er vi meget optimistiske!